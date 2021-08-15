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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Канада продлила запрет на пассажирские авиарейсы из Индии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Канада продлила запрет на пассажирские рейсы из Индии из-за угрозы распространения новых штаммов COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство транспорта Канады.

Цитата

"Учитывая советы экспертов в области общественного здоровья, министерство транспорта Канады продлило действие Сообщение летчикам (NOTAM), которым запрещается посадка всех коммерческих и частных рейсов, следующих из Индии, к 21 сентября 2021", - говорится в распространенном сообщении.

На грузовые, медицинские и военные рейсы этот запрет не распространяется.

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