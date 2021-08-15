Канада продовжила заборону на пасажирські авіарейси з Індії

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“Зважаючи на поради експертів у галузі громадського здоров’я, міністерство транспорту Канади продовжило дію Повідомлення льотчикам (NOTAM), яким забороняється посадка усіх комерційних та приватних рейсів, які прямують з Індії, до 21 вересня 2021 року”, - йдеться у поширеному повідомленні.

На вантажні, медичні та військові рейси ця заборона не поширюватиметься.