Канада передала спасателям Мариуполя 20 т. гуманитарной помощи

14 апреля на территории аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, г.Мариуполь, состоялась передача гуманитарной помощи, в состав которой вошли защитные костюмы, перчатки, пожарные рукава, медицинские сумки, дыхательные аппараты, прожекторы, огнетушители и другое оборудование от представителей благотворительной организации.

Данная гуманитарная помощь прибыла из Ванкувера и Торонто от спасателей Канады. Всего приехало 20 т. Снаряжения. По словам украинских спасателей, снаряжение канадцев на порядок лучше отечественного производства.

“Наша форма тоже хорошая, но снаряжение от канадцев просто замечательное. Во-первых, форма пропитана специальным огнестойким средством, во-вторых, она более удобна. Это не значит, что форма спасателя украинского образца хуже, но здесь есть все, чтобы пожарный чувствовал себя в полной безопасности ”, - сообщил корреспонденту УНН спасатель Мариупольской пожарной части ГСЧС.

Всего привезли более 400 экземпляров снаряжения. Стоимость одного комплекта около 3 тыс. долл. Снаряжение бывшего употребления канадцев. Наши спасатели будут использовать гуманитарную помощь из Канады во всей Донецкой обл., в основном в горячих точках — на линии соприкосновения. Это уже не первая помощь от канадцев, но впервая в таком большом объеме.

Напомним, 30 марта новую радиолокационную станцию ВСУ передал Запорожский оборонпром .