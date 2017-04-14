Канада передала рятувальникам Маріуполя 20 т. гуманітарної допомоги

14 квітня на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області м.Маріуполь, відбулася передача гуманітарної допомоги, до складу якої увійшли захисні костюми, рукавиці, пожежні рукава, медичні сумки, дихальні апарати, прожектори, вогнегасники та інше обладнання від представників благодійної організації.

Дана гуманітарна допомога прибула з Ванкувера і Торонто від рятувальників Канади. Всього приїхало 20 т. спорядження. За словами українських рятувальників, спорядження канадців на порядок краще вітчизняного виробництва.

“Наша форма теж хороша, але спорядження від канадців просто чудове. По-перше, форма просякнута спеціальним вогнестійким засобом, по-друге, вона більш зручна. Це не означає, що форма рятувальника українського зразка гірше, але тут є все, щоб пожежний відчував себе в цілковитій безпеці ”- повідомив кореспонденту УНН рятувальник Маріупольської пожежної частини ДСНС.

Всього привезли понад 400 примірників спорядження. Вартість одного комплекту близько 3 тис. дол. Спорядження колишнього вживання канадців. Наші рятувальники будуть використовувати гуманітарну допомогу з Канади у всій Донецкій обл., в основному в найгарячіших точках — на лінії зіткнення. Це вже не перша допомога від канадців, але вперше в такому великому обсязі.

Нагадаємо, 30 березня нову радіолокаційну станцію ЗСУ передав Запорізький оборонпром.