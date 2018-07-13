Канада намерена наращивать оборонные расходы

“Президент (США Дональд Трамп) последователен в своем желании видеть, чтобы люди больше тратили денег на оборону своих стран, и мы очень рады, что мы это делаем, — цитирует его телеканал CBC. — Мы будем увеличивать (вклад Канады в обороноспособность альянса) как в денежных средствах, так и в виде выполнения (других) своих обязательств. Это то, чего хочет НАТО”.

Трюдо также напомнил, что в 2017 году его правительство приняло решение на 70%, до 32,7 млрд канадских долларов (25 млрд долларов США), увеличить бюджет вооруженных сил страны в ближайшие десять лет.

Трамп неоднократно критиковал страны-участницы НАТО за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран — участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Взносы Канады сейчас составляют 1,23% ВВП.

Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.

Как сообщал УНН, страны НАТО осознают необходимость увеличения расходов на оборону.