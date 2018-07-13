Канада має намір нарощувати оборонні витрати
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Канада буде збільшувати витрати на підтримку колективної обороноздатності НАТО, які зараз менше потрібних альянсом 2% ВВП. Про це в четвер заявив журналістам в Брюсселі після саміту альянсу канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо, інформує УНН.
“Президент (США Дональд Трамп) послідовний у своєму бажанні бачити, щоб люди більше витрачали грошей на оборону своїх країн, і ми дуже раді, що ми це робимо, — цитує його телеканал CBC. — Ми будемо збільшувати (внесок Канади в обороноздатність альянсу) як в грошових коштах, так і у вигляді виконання (інших) своїх зобов’язань. Це те, чого хоче НАТО”.
Трюдо також нагадав, що в 2017 році його уряд прийняв рішення на 70%, до 32,7 млрд канадських доларів (25 млрд доларів США), збільшити бюджет збройних сил країни в найближчі десять років.
Трамп неодноразово критикував країни-учасники НАТО за те, що вони, на його думку, не витрачають достатньо коштів на підтримку колективної оборони альянсу. Президент США зажадав від усіх країн — учасниць НАТО негайно довести оборонні витрати до 2% ВВП. Внески Канади зараз складають 1,23% ВВП.
Під час виступу на саміті альянсу Трамп запропонував, щоб країни не тільки виконували це зобов’язання, а й збільшили витрати до 4% ВВП. В даний час лише вісім членів НАТО витрачають на оборону більше 2%. Військовий бюджет США становить приблизно 3,58% ВВП.
Як повідомляв УНН, країни НАТО усвідомлюють необхідність збільшення витрат на оборону.