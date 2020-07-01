Канада поможет Франции расшифровать “черные ящики” сбитого самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Канада получила приглашение присоединятся к расшифровке бортовых самописцев со сбитого в январе над Тегераном пассажирского самолета МАУ и намерена выслать во Францию собственных экспертов для помощи. Об этом сообщает Управление по безопасности транспорта Канады (TSB), передаёт УНН.
“TSB было проинформировано, что загрузка самописцев PS752 будет происходить во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Париже в течение недели, что начнется 20 июля 2020 года. TSB было приглашено принять участие в загрузке самописцев и Управление направит группу следователей, которые специализируются на загрузке и анализе бортовых самописцев”, — говорится в заявлении TSB.
Как отметили в управлении, для обеспечения безопасности поездок канадских следователей будут приняты все необходимые меры предосторожности.
Также в Канаде напомнили, что Украина, США и Франция имеют право участвовать в расследовании безопасности путем назначения аккредитованного представителя.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что расшифровка бортовых самописцев со сбитого над Тегераном пассажирского самолета МАУ начнется во Франции в июле.
В свою очередь в МИД в ответ на информацию о передаче самописцев отметили, что Украина относится к обещанию Тегерана со сдержанным оптимизмом.