Канада допоможе Франції розшифрувати "чорні скриньки" збитого літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Канада отримала запрошення приєднаються до розшифровки бортових самописців зі збитого в січні над Тегераном пасажирського літака МАУ і має намір вислати до Франції власних експертів для допомоги. Про це повідомляє Управління з безпеки транспорту Канади (TSB), передає УНН.
"TSB було поінформовано, що завантаження самописців PS752 відбуватиметься у французькому Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) в Парижі протягом тижня, що розпочнеться 20 липня 2020 року. TSB було запрошено взяти участь у завантаженні самописців і Управління направить групу слідчих, які спеціалізуються на завантаженні і аналізі бортових самописців", - йдеться в заяві TSB.
Як відзначили в управлінні, для забезпечення безпеки поїздок канадських слідчих буде вжито всіх необхідних заходів обережності.
Також в Канаді нагадали, що Україна, США і Франція мають право брати участь в розслідуванні безпеки шляхом призначення акредитованого представника.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що розшифровка бортових самописців зі збитого над Тегераном пасажирського літака МАУ почнеться у Франції в липні.
У свою чергу у МЗС у відповідь на інформацію про передачу самописців відзначили, що Україна ставиться до обіцянки Тегерана зі стриманим оптимізмом.