Кампанию по вступлению в ПТУ продолжили до 1 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Вступительную кампанию в учреждения профобразования продлена до 1 октября. Об этом сообщается в письме Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
“Для обеспечения равного права граждан на получение профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии со своими способностями и наклонностями и выполнения учреждениями профессионального (профессионально-технического) образования регионального и/или государственного заказа Министерство продолжает прием граждан на обучение в учреждения ПТО на 2018/2019 учебный год до 1 октября 2018 года”, - говорится в письме.
Таким образом заведения профобразования будут проводить дополнительный прием поступающих по региональному и государственному заказу до 1 августа.
МОН также напоминает, что в соответствии с Типовыми правилами приема в учреждения ПТО, зачисление учеников на бюджет осуществляется в пределах лицензированного объема.
Напомним, для Крыма и Донбасса продлили сроки вступления до 28 сентября.