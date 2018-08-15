Кампанію зі вступу до ПТУ продовжили до 1 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вступну кампанію до закладів профосвіти подовжено до 1 жовтня. Про це повідомляється у листі Міністерства освіти і науки України, передає УНН.
“Для забезпечення рівного права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів та виконання закладами професійної (професійно-технічної) освіти регіонального та/або державного замовлення Міністерство продовжує прийом громадян на навчання до закладів ПТО на 2018/2019 навчальний рік до 1 жовтня 2018 року”, - йдеться у листі.
Таким чином заклади профосвіти будуть проводити додатковий прийом вступників на місця регіонального та державного замовлення до 1 серпня.
МОН також нагадує, що відповідно до Типових правил прийому до закладів ПТО, зарахування учнів на бюджет здійснюється в межах ліцензованого обсягу.
Нагадаємо, для Криму і Донбасу подовжили терміни вступу до 28 вересня.