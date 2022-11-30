Kalush Orchestra передала более 300 тысяч грн на восстановление музея Сковороды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Группа Kalush Orchestra передала более 300 000 гривен на восстановление музея Григория Сковороды Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МКИП.
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“Посольства проекта „Сохраните украинскую культуру“ и победители Евровидения этого года „Kalush Orchestra“ передали на восстановление музея Григория Сковороды, что в Сковородиновке, 330 000 гривен в долларовом эквиваленте”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что во время своего тура по Соединенным Штатам Америки и Канадой музыканты продали собственный контрабас, а полученные средства перечислили на проект “Сохраните украинскую культуру”.
"Во время наших концертов за рубежом мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, на таком обычно играет наш Саша Кондратюк, и получить немалую сумму. Мы решили передать ее в фонд Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и в дальнейшем проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам", - отметил лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.
В министерстве также напоминают, что в конце августа МКИП совместно с телекомоператором Vodafone Украина презентовали проект "Сохраните украинскую культуру", направленный на привлечение благотворительных средств для восстановления памятников культурного наследия в Украине.
Дополнение
Одним из объектов, которые уничтожили российские оккупанты и который теперь нуждается в восстановлении, является Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды. 7 мая 2022 г. этот музей был уничтожен в результате целенаправленного и прицельного ракетного обстрела. В тот день российский снаряд влетел под крышу здания - вспыхнул пожар и огонь охватил все помещение.
Как известно, в экспозиции музея хранились издания произведений Сковороды, литература о нем, книги античных, средневековых и современных философов и поэтов, которые изучал Сковорода, этнографические предметы, картины и графические работы, связанные со Сковородой. В экспозиции также были некоторые личные вещи Сковороды.
Историческое значение имеет и прилегающий старинный парк, планировка которого со времен Сковороды практически не изменилась. В парке до начала обстрелов сохранился колодец, место первого захоронения философа, его могила, памятник, упорядоченная скульптурная "философская аллея".
"К счастью, самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место, но мемориальный дом понес непоправимые потери", - пишут в МКИП.