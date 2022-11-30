Kalush Orchestra передала более 300 тысяч грн на восстановление музея Сковороды

Цитата

“Посольства проекта „Сохраните украинскую культуру“ и победители Евровидения этого года „Kalush Orchestra“ передали на восстановление музея Григория Сковороды, что в Сковородиновке, 330 000 гривен в долларовом эквиваленте”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время своего тура по Соединенным Штатам Америки и Канадой музыканты продали собственный контрабас, а полученные средства перечислили на проект “Сохраните украинскую культуру”.

"Во время наших концертов за рубежом мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, на таком обычно играет наш Саша Кондратюк, и получить немалую сумму. Мы решили передать ее в фонд Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и в дальнейшем проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам", - отметил лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

В министерстве также напоминают, что в конце августа МКИП совместно с телекомоператором Vodafone Украина презентовали проект "Сохраните украинскую культуру", направленный на привлечение благотворительных средств для восстановления памятников культурного наследия в Украине.

Дополнение

Одним из объектов, которые уничтожили российские оккупанты и который теперь нуждается в восстановлении, является Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды. 7 мая 2022 г. этот музей был уничтожен в результате целенаправленного и прицельного ракетного обстрела. В тот день российский снаряд влетел под крышу здания - вспыхнул пожар и огонь охватил все помещение.

Как известно, в экспозиции музея хранились издания произведений Сковороды, литература о нем, книги античных, средневековых и современных философов и поэтов, которые изучал Сковорода, этнографические предметы, картины и графические работы, связанные со Сковородой. В экспозиции также были некоторые личные вещи Сковороды.

Историческое значение имеет и прилегающий старинный парк, планировка которого со времен Сковороды практически не изменилась. В парке до начала обстрелов сохранился колодец, место первого захоронения философа, его могила, памятник, упорядоченная скульптурная "философская аллея".

"К счастью, самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место, но мемориальный дом понес непоправимые потери", - пишут в МКИП.