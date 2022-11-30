Kalush Orchestra передала более 300 тысяч грн на восстановление музея Сковороды

ukru
19:57 • 11524 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 18523 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 72569 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127574 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132089 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109765 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103843 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90420 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111013 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136185 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 32700 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 40470 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 83600 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 37110 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 76872 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228420 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258936 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197171 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202529 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237861 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 11524 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 83600 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116731 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119197 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126701 просмотра
Актуальное
Kalush Orchestra передала более 300 тысяч грн на восстановление музея Сковороды

Kalush Orchestra передала более 300 тысяч грн на восстановление музея Сковороды

Киев • УНН

 • 1161394 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Группа Kalush Orchestra передала более 300 000 гривен на восстановление музея Григория Сковороды Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МКИП.

Цитата

“Посольства проекта „Сохраните украинскую культуру“ и победители Евровидения этого года „Kalush Orchestra“ передали на восстановление музея Григория Сковороды, что в Сковородиновке, 330 000 гривен в долларовом эквиваленте”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время своего тура по Соединенным Штатам Америки и Канадой музыканты продали собственный контрабас, а полученные средства перечислили на проект “Сохраните украинскую культуру”.

"Во время наших концертов за рубежом мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, на таком обычно играет наш Саша Кондратюк, и получить немалую сумму. Мы решили передать ее в фонд Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и в дальнейшем проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам", - отметил лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

В министерстве также напоминают, что в конце августа МКИП совместно с телекомоператором Vodafone Украина презентовали проект "Сохраните украинскую культуру", направленный на привлечение благотворительных средств для восстановления памятников культурного наследия в Украине.

Дополнение

Одним из объектов, которые уничтожили российские оккупанты и который теперь нуждается в восстановлении, является Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды. 7 мая 2022 г. этот музей был уничтожен в результате целенаправленного и прицельного ракетного обстрела. В тот день российский снаряд влетел под крышу здания - вспыхнул пожар и огонь охватил все помещение.

Как известно, в экспозиции музея хранились издания произведений Сковороды, литература о нем, книги античных, средневековых и современных философов и поэтов, которые изучал Сковорода, этнографические предметы, картины и графические работы, связанные со Сковородой. В экспозиции также были некоторые личные вещи Сковороды.

Историческое значение имеет и прилегающий старинный парк, планировка которого со времен Сковороды практически не изменилась. В парке до начала обстрелов сохранился колодец, место первого захоронения философа, его могила, памятник, упорядоченная скульптурная "философская аллея".

"К счастью, самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место, но мемориальный дом понес непоправимые потери", - пишут в МКИП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы