Kalush Orchestra передав понад 300 тисяч грн на відновлення музею Сковороди

Цитата

“Амбасадори проекту „Збережіть українську культуру“ та переможці цьогорічного Євробачення „Kalush Orchestra“ передали на відновлення музею Григорія Сковороди, що у Сковородинівці, 330 000 гривень у доларовому еквіваленті”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що під час свого туру Сполученими Штатами Америки і Канадою музиканти продали власний контрабас, а отримані кошти перерахували на проект “Збережіть українську культуру”.

“Під час наших концертів за кордоном ми намагаємося збирати кошти для України. Ось на одному з наших концертів у Вашингтоні у нас з‘явилась ідея влаштувати додатково благодійний аукціон. Нам вдалося продати новенький контрабас, на такому зазвичай грає наш Сашко Кондратюк, і отримати чималу суму. Ми вирішили передати її до фонду Міністерства культури та інформаційної політики. Окрім того, це не перший такий благодійний аукціон. Ми плануємо й надалі проводити подібні аукціони, щоб зібрати якомога більше грошей для допомоги українцям”, — зазначив лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

У міністерстві також нагадують, що наприкінці серпня МКІП спільно з телекомоператором Vodafone Україна презентували проект “Збережіть українську культуру”, спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам’яток культурної спадщини в Україні.

Доповнення

Одним із об’єктів, які знищили російські окупанти і який тепер потребує відновлення, є Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди. 7 травня 2022 р. цей музей був знищений внаслідок цілеспрямованого і прицільного ракетного обстрілу. Того дня російський снаряд влетів під дах будівлі — спалахнула пожежа і вогонь охопив усе приміщення.

Як відомо, в експозиції музею зберігалися видання творів Сковороди, література про нього, книги античних, середньовічних та новочасних філософів і поетів, які вивчав Сковорода, етнографічні предмети, картини й графічні роботи, пов’язані зі Сковородою. В експозиції також були деякі особисті речі Сковороди.

Історичне значення має й прилеглий старовинний парк, планування якого з часів Сковороди практично не змінилося. У парку до початку обстрілів збереглася криниця, місце першого поховання філософа, його могила, пам’ятник, упорядкована скульптурна “філософська алея”.

"На щастя, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце, але меморіальний будинок зазнав непоправних втрат", - пишуть в МКІП.