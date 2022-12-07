Калинина вышла во второй круг турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Первая “ракетка” Украины Ангелина Калинина уверенно стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Open Angers Arena Loire в Анже, пишет УНН.
Детали
В первом круге соревнований посеянная под 2-м номером Калинина нанесла поражение американке Катрине Скотт — 6:1, 6:2. На корте теннисистки провели 1 час 10 минут.
За выход в четвертьфинал Калинина встретится с американкой Софией Кенин, обыгравшей четвертую “ракетку” Украины Даяну Ястремскую (6:4, 6:2).
Справка
Как известно, хардовый турнир в Анже пройдет до 11 декабря.