Калініна вийшла до другого кола турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Перша “ракетка” України Ангеліна Калініна впевнено стартувала на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Open Angers Arena Loire в Анже, пише УНН.
Деталі
У першому колі змагань посіяна під 2-м номером Калініна завдала поразки американці Катріні Скотт — 6:1, 6:2. На корті тенісистки провели 1 годину 10 хвилин.
За вихід до чвертьфіналу Калініна зустрінеться з американкою Софією Кенін, яка обіграла четверту “ракетку” України Даяну Ястремську (6:4, 6:2).
Довідка
Як відомо, хардовий турнір в Анже пройде до 11 грудня.