Калініна вийшла до другого кола турніру WTA

Деталі

У першому колі змагань посіяна під 2-м номером Калініна завдала поразки американці Катріні Скотт — 6:1, 6:2. На корті тенісистки провели 1 годину 10 хвилин.

За вихід до чвертьфіналу Калініна зустрінеться з американкою Софією Кенін, яка обіграла четверту “ракетку” України Даяну Ястремську (6:4, 6:2).

Довідка

Як відомо, хардовий турнір в Анже пройде до 11 грудня.