Калинина вышла в четвертьфинал WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Первая “ракетка” Украины Ангелина Калинина вышла в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Open BLS de Limoges в Лиможе, передает УНН.
Детали
Посеянная под 5-м номером Калинина во втором круге соревнований за 45 минут разгромила француженку Дженни Лим - 6:0, 6:0.
За выход в полуфинал Калинина встретится с победительницей поединка между лидером посева Чжан Шуай и Екатериной Рейнгольд.
Дополнение
Хардовый турнир в Лиможе завершится 17 декабря.