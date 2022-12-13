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Калинина вышла в четвертьфинал WTA

Калинина вышла в четвертьфинал WTA

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Первая “ракетка” Украины Ангелина Калинина вышла в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Open BLS de Limoges в Лиможе, передает УНН.

Детали

Посеянная под 5-м номером Калинина во втором круге соревнований за 45 минут разгромила француженку Дженни Лим - 6:0, 6:0.

За выход в полуфинал Калинина встретится с победительницей поединка между лидером посева Чжан Шуай и Екатериной Рейнгольд.

Дополнение

Хардовый турнир в Лиможе завершится 17 декабря.

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