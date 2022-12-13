Калініна вийшла до чвертьфіналу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Перша “ракетка” України Ангеліна Калініна вийшла до 1/4 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Open BLS de Limoges у Ліможі, передає УНН.
Деталі
Посіяна під 5-м номером Калініна у другому колі змагань за 45 хвилин розгромила француженку Дженні Лім - 6:0, 6:0.
За вихід до півфіналу Калініна зустрінеться з переможницею поєдинку між лідером посіву Чжан Шуай та Катериною Рейнгольд.
Доповнення
Хардовий турнір у Ліможі завершиться 17 грудня.