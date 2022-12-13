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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Калініна вийшла до чвертьфіналу WTA

Калініна вийшла до чвертьфіналу WTA

Київ • УНН

 • 846827 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Перша “ракетка” України Ангеліна Калініна вийшла до 1/4 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Open BLS de Limoges у Ліможі, передає УНН.

Деталі

Посіяна під 5-м номером Калініна у другому колі змагань за 45 хвилин розгромила француженку Дженні Лім - 6:0, 6:0.

За вихід до півфіналу Калініна зустрінеться з переможницею поєдинку між лідером посіву Чжан Шуай та Катериною Рейнгольд.

Доповнення

Хардовий турнір у Ліможі завершиться 17 грудня.

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