Калифорния запрещает работу беспилотного роботакси GM Cruise из-за опасности для общественности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Департамент автомобильных транспортных средств Калифорнии заявил во вторник, что немедленно приостанавливает действие лицензий, которые позволяли технологическому стартапу Cruise использовать беспилотные авто. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В Департаменте заявили, что приостановка вступит в силу немедленно, и что она действует для защиты общественной безопасности. Беспилотные транспортные средства были вовлечены в серию инцидентов, которые вызвали критику со стороны чиновников и представителей общественности, особенно в Сан-Франциско.
В октябре произошел случай, когда одна из беспилотных машин наехала на пешехода, которого только что сбил водитель.
Полиция тогда сообщила, что они выясняют факторы, которые привели к столкновению, и они не сразу сказали, кто, по их мнению, виноват.
Компания тогда заявила, что ее транспортное средство во время этого инцидента агрессивно затормозило перед столкновением и в процессе потянуло пешехода вперед примерно на 20 футов.
Дополнения
Cruise был основан в Сан-Франциско в 2013 году как один из стартапов, стремящихся воплотить в жизнь беспилотные технологии. В настоящее время стартап принадлежит General Motors.
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