Каліфорнія забороняє роботу безпілотного роботаксі GM Cruise через небезпеку для громадськості
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Департамент автомобільних транспортних засобів Каліфорнії заявив у вівторок, що негайно призупиняє дію ліцензій, які дозволяли технологічному стартапу Cruise використовувати безпілотні авто. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
У Департаменті заявили, що призупинення набуде чинності негайно, і що воно діє для захисту громадської безпеки. Безпілотні транспортні засоби були залучені в серію інцидентів, які викликали критику з боку посадовців і представників громадськості, особливо в Сан-Франциско.
У жовтні стався випадок, коли одна з безпілотних машин наїхала на пішохода, якого щойно збив водій.
Поліція тоді повідомила, що вони з’ясовують фактори, які призвели до зіткнення, і вони не відразу сказали, хто, на їхню думку, винен.
Компанія тоді заявила, що її транспортний засіб під час цього інциденту агресивно загальмував перед зіткненням і в процесі потягнув пішохода вперед приблизно на 20 футів.
Доповнення
Cruise було засновано в Сан-Франциско в 2013 році як один із стартапів, які прагнуть втілити в життя безпілотні технології. Нині стартап належить General Motors.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сан-Франциско з'явилися перші безпілотні таксі