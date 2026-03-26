Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта

Стоматологическое лечение под седацией все чаще становится выбором родителей – это быстро, безболезненно и без стресса для ребенка. Впрочем, за комфортом должна стоять безопасность. Как выбрать клинику и не ошибиться, читайте в материале УНН.

Еще несколько лет назад лечение зубов под седацией было скорее исключением. Сегодня же это привычная практика, которую активно предлагают частные стоматологии. Для родителей это выглядит как идеальное решение: ребенок не боится, не плачет, а врач может выполнить большой объем работы за один раз.

Но за этим "удобством" стоит сложный медицинский процесс, который требует не только опыта врача, но и соблюдения высоких стандартов безопасности. Это, в эксклюзивном комментарии для УНН, подчеркивает анестезиолог Марк Руденко.

Чтобы понять, насколько безопасна стоматологическая клиника для лечения под седацией или наркозом, пациенту стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Прежде всего это наличие лицензии. У клиники должно быть официальное разрешение на проведение анестезиологического обеспечения, ведь это базовое требование, которое подтверждает, что заведение имеет право выполнять такие процедуры - подчеркивает Руденко.

Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат

Второй критический фактор – команда и оснащение. Ведь если речь идет о детском лечении, и стоматолог, и анестезиолог должны иметь соответствующую специализацию и опыт работы с детьми, отмечает эксперт. Руденко также советует спросить, как часто в клинике проводят лечение под седацией или наркозом. Такая информация поможет родителям понять, насколько уверенно работает команда. Если врачи делают это регулярно, они лучше знают, как действовать, и не растеряются, если что-то пойдет не по плану.

Особое внимание нужно уделить оснащению клиники. В кабинете, где проводится анестезия, обязательно должен быть наркозно-дыхательный аппарат, полноценный медицинский дефибриллятор (а не автоматический для экстренного пользования, как в метро), доступ к кислороду с возможностью подачи 100% кислорода, а также современный монитор для контроля жизненных показателей, в частности сатурации, артериального давления и электрокардиограммы. Важно, чтобы это был именно полноценный мониторинг, а не только базовый пульсоксиметр. Все эти требования регламентируются стандартом оказания анестезиологической помощи в стоматологии от 2025 года, поэтому клиника должна им соответствовать - подчеркивает анестезиолог.

Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex

Именно такие нюансы часто остаются "за кадром" для родителей маленького пациента, но определяют уровень безопасности. В то же время, есть и "красные флажки", которые родители могут заметить еще до процедуры. Например – формальная подготовка к анестезии.

Перед вмешательством пациенту должны назначить необходимые обследования. Для детей обязательными являются общий анализ крови и мочи, электрокардиограмма или УЗИ сердца, а также осмотр педиатра для исключения острых воспалительных процессов. Если объем обследований выглядит слишком минимальным или формальным, это может быть тревожным сигналом. Например, если пациенту перед анестезией назначают только один анализ крови, без учета других обязательных обследований, это свидетельствует о недостаточной подготовке - комментирует Марк Руденко.

Фактически речь идет о простой, но принципиальной формуле: безопасная анестезия – это всегда о лицензии, квалифицированных специалистах, современном оборудовании и полноценном обследовании перед вмешательством. Именно на эти критерии должны ориентироваться родители при выборе стоматологии для лечения малышей. Когда хотя бы один из этих элементов выпадает, риски перестают быть теоретическими.

Именно так произошло в марте 2025 года в Киеве, когда обычный визит к стоматологу обернулся трагедией для целой семьи. В частной клинике "Мали" 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией – процедуру, которую позиционируют как безопасный "медикаментозный сон" для детей. Во время вмешательства состояние ребенка резко ухудшилось. В клинике начали реанимационные мероприятия, после чего мальчика госпитализировали в больницу. Врачи констатировали глубокую кому. Через несколько дней он умер в реанимации "Охматдета", не приходя в сознание.

Клиника "Мали" начала внутреннее расследование и отстранила врача-анестезиолога от работы. По факту трагедии правоохранители открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. В декабре 2025 года анестезиологу сообщили о подозрении: по версии следствия, во время анестезии ребенку ввели препарат, который был противопоказан с учетом его состояния здоровья, что и могло вызвать острую сердечную недостаточность, которая могла стать причиной смерти. После проверки стоматологии Минздрав аннулировал лицензию медучреждения.

Эта трагедия стала шоком не только из-за самого факта смерти ребенка, она в очередной раз показала системную проблему: в медицинской сфере Украины отсутствует эффективный и действенный контроль со стороны государства.

Именно Министерство здравоохранения формирует правила работы медицинского рынка, отвечает за лицензирование и систему контроля качества медицинских услуг. Однако на практике проверки часто происходят уже после трагедий, а не работают на их предупреждение.

Несмотря на формальное наличие стандартов, их соблюдение фактически не контролируют должным образом. В результате на рынке могут работать клиники, уровень которых не всегда соответствует заявленным требованиям и выявляется это лишь тогда, когда происходит непоправимое. Можно сделать вывод, что Минздрав не выполняет одну из своих ключевых функций – защиту пациента.