Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта

Стоматологічне лікування під седацією дедалі частіше стає вибором батьків – це швидко, безболісно і без стресу для дитини. Втім, за комфортом має стояти безпека. Як обрати клініку і не помилитися, читайте в матеріалі УНН.

Ще кілька років тому лікування зубів під седацією було радше винятком. Сьогодні ж це звична практика, яку активно пропонують приватні стоматології. Для батьків це виглядає як ідеальне рішення: дитина не боїться, не плаче, а лікар може виконати великий обʼєм роботи за один раз.

Але за цією "зручністю" стоїть складний медичний процес, який потребує не лише досвіду лікаря, а й дотримання високих стандартів безпеки. На цьому, в ексклюзивному коментарі для УНН, наголошує анестезіолог Марк Руденко.

Щоб зрозуміти, наскільки безпечна стоматологічна клініка для лікування під седацією або наркозом, пацієнту варто звернути увагу на кілька ключових моментів. Перш за все це наявність ліцензії. У клініки має бути офіційний дозвіл на проведення анестезіологічного забезпечення, адже це базова вимога, яка підтверджує, що заклад має право виконувати такі процедури - підкреслює Руденко.

Другий критичний фактор – команда та оснащення. Адже якщо мова йде про дитяче лікування, і стоматолог, і анестезіолог повинні мати відповідну спеціалізацію та досвід роботи з дітьми, наголошує експерт. Руденко також радить запитати, як часто в клініці проводять лікування під седацією або наркозом. Така інформація допоможе батькам зрозуміти, наскільки впевнено працює команда. Якщо лікарі роблять це регулярно, вони краще знають, як діяти, і не розгубляться, якщо щось піде не за планом.

Особливу увагу потрібно приділити оснащенню клініки. У кабінеті, де проводиться анестезія, обов’язково має бути наркозно-дихальний апарат, повноцінний медичний дефібрилятор (а не автоматичний для екстреного користування, як у метро), доступ до кисню з можливістю подачі 100% кисню, а також сучасний монітор для контролю життєвих показників, зокрема сатурації, артеріального тиску та електрокардіограми. Важливо, щоб це був саме повноцінний моніторинг, а не лише базовий пульсоксиметр. Усі ці вимоги регламентуються стандартом надання анестезіологічної допомоги в стоматології від 2025 року, тому клініка має їм відповідати - наголошує анестезіолог.

Саме такі нюанси часто залишаються "за кадром" для батьків маленького пацієнта, але визначають рівень безпеки. Водночас, є й "червоні прапорці", які батьки можуть помітити ще до процедури. Наприклад – формальна підготовка до анестезії.

Перед втручанням пацієнту повинні призначити необхідні обстеження. Для дітей обов’язковими є загальний аналіз крові та сечі, електрокардіограма або УЗД серця, а також огляд педіатра для виключення гострих запальних процесів. Якщо обсяг обстежень виглядає занадто мінімальним або формальним, це може бути тривожним сигналом. Наприклад, якщо пацієнту перед анестезією призначають лише один аналіз крові, без урахування інших обов’язкових обстежень, це свідчить про недостатню підготовку - коментує Марк Руденко.

Фактично йдеться про просту, але принципову формулу: безпечна анестезія – це завжди про ліцензію, кваліфікованих спеціалістів, сучасне обладнання та повноцінне обстеження перед втручанням. Саме на ці критерії мають орієнтуватися батьки при виборі стоматології для лікування малечі. Коли хоча б один із цих елементів випадає, ризики перестають бути теоретичними.

Нагадаємо

Саме так сталося у березні 2025 року в Києві, коли звичайний візит до стоматолога обернувся трагедією для цілої родини. У приватній клініці "Малі" 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією – процедуру, яку позиціонують як безпечний "медикаментозний сон" для дітей. Під час втручання стан дитини різко погіршився. У клініці розпочали реанімаційні заходи, після чого хлопчика госпіталізували до лікарні. Лікарі констатували глибоку кому. За кілька днів він помер у реанімації "Охматдиту", не приходячи до тями.

Клініка "Малі" розпочала внутрішнє розслідування і відсторонила лікарку-анестезіолога від роботи. За фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. У грудні 2025 року анестезіологині повідомили про підозру: за версією слідства, під час анестезії дитині ввели препарат, який був протипоказаний з огляду на його стан здоров’я, що й могло спричинити гостру серцеву недостатність, яка могла стати причиною смерті. Після перевірки стоматології МОЗ анулювало ліцензію медзакладу.

Ця трагедія стала шоком не лише через сам факт смерті дитини, вона вкотре показала системну проблему: у медичній сфері України відсутній ефективний і дієвий контроль з боку держави.

Саме Міністерство охорони здоров’я формує правила роботи медичного ринку, відповідає за ліцензування та систему контролю якості медичних послуг. Однак на практиці перевірки часто відбуваються вже після трагедій, а не працюють на їх попередження.

Попри формальну наявність стандартів, їх дотримання фактично не контролюють належним чином. У результаті на ринку можуть працювати клініки, рівень яких не завжди відповідає заявленим вимогам і виявляється це лише тоді, коли стається непоправне. Можна зробити висновок, що МОЗ не виконує одну зі своїх ключових функцій – захист пацієнта.