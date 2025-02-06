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Как установить отцовство после смерти отца - разъяснение Минюста

Как установить отцовство после смерти отца - разъяснение Минюста

Киев  •  УНН

 • 3552 просмотра

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Минюст разъяснил механизмы установления отцовства после смерти мужа через суд и другие процедуры. Процесс требует подачи заявления и доказательств, включая ДНК-экспертизу и документы о согласии на репродуктивные технологии.

Законодательство Украины предусматривает механизмы установления отцовства после смерти мужчины, в том числе через суд. Процесс требует подачи соответствующего заявления и доказательств, включая ДНК-экспертизу и другие подтверждающие документы, сообщили в Министерстве юстиции в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, законодательство содержит механизмы для защиты прав ребенка, в частности на отцовство, наследство и социальные гарантии.

Существуют различные способы установления факта отцовства после смерти отца.

Согласно части третьей статьи 122 Семейного кодекса Украины, если ребенок родился в течение 10 месяцев после смерти мужчины, отцом может быть другой человек. Для этого необходимо подать совместное заявление матери и мужчины, который признает себя отцом.

В то же время, статья 130 Кодекса предусматривает возможность установления отцовства через суд, если мужчина не был в браке с матерью.

Суд принимает заявление, если запись об отце осуществлена в соответствии с частью первой статьи 135 Кодекса.

Подать заявление могут мать, опекун, попечитель, лицо, воспитывающее ребенка, или сам ребенок по достижении совершеннолетия.

Если ребенок зачат с использованием вспомогательных репродуктивных технологий с согласия мужчины, он считается отцом (статья 123 Кодекса).

Если зачатие произошло после смерти мужчины, вопрос решается в судебном порядке. В таком случае надо подать заявление об установлении факта отцовства.

Суд учитывает все доказательства, в частности ДНК-экспертизу, письменное согласие мужа на применение вспомогательных репродуктивных технологий, показания и другие доказательства.

Военным будет доступно бесплатное хранение репродуктивных клеток: как это будет работать24.01.25, 17:00 • 30031 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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