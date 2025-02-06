Як встановити батьківство після смерті батька - роз'яснення Мін'юсту

Законодавство України передбачає механізми встановлення батьківства після смерті чоловіка, у тому числі через суд. Процес вимагає подання відповідної заяви та доказів, включаючи ДНК-експертизу та інші підтверджуючі документи, повідомили у Міністерстві юстиції у четвер, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, законодавство містить механізми для захисту прав дитини, зокрема на батьківство, спадщину та соціальні гарантії.

Існують різні способи встановлення факту батьківства після смерті батька.

Згідно з частиною третьою статті 122 Сімейного кодексу України, якщо дитина народилась протягом 10 місяців після смерті чоловіка, батьком може бути інший чоловік. Для цього необхідно подати спільну заяву матері та чоловіка, який визнає себе батьком.

Водночас, стаття 130 Кодексу передбачає можливість встановлення батьківства через суд, якщо чоловік не був у шлюбі з матір’ю.

Суд приймає заяву, якщо запис про батька здійснено відповідно до частини першої статті 135 Кодексу.

Подати заяву можуть мати, опікун, піклувальник, особа, яка виховує дитину, або сама дитина після досягнення повноліття.

Якщо дитина зачата з використанням допоміжних репродуктивних технологій за згодою чоловіка, він вважається батьком (стаття 123 Кодексу).

Якщо зачаття відбулося після смерті чоловіка, питання вирішується в судовому порядку. У такому випадку треба подати заяву про встановлення факту батьківства.

Суд враховує всі докази, зокрема ДНК-експертизу, письмову згоду чоловіка на застосування допоміжних репродуктивних технологій, свідчення та інші докази.