Как подарить ребенку настоящий праздник или почему отвозить подарки в детские дома плохая идея

Приближаются зимние праздники и всем хочется прикоснуться к сказке. Особенно детям. В Украине около 70 тысяч детей-сирот и детей лишенных родительской опеки. Часть из них проживает в интернатных учреждениях. Но стоит ли везти им игрушки и конфеты чтобы порадовать на праздники. УНН обратился с этим вопросом к представителям Биржи Благотворительности "ДоброДій", которые на регулярной основе оказывают помощь детям.

Там говорят, что везти подарки в детский дом - плохая идея. И вот почему:

Подарки становятся важнее отношений

Вы приходите - дарите подарок и исчезаете из жизни ребенка. А ребенку, как бы банально это не звучало, нужны родители - ответственные взрослые, которые смогут показать, что подарки это не вся забота, которую люди могут проявлять друг к другу. друг к другу. А иначе человеческие отношения остаются для таких детей непонятными и в конце концов получение подарков становится важнее.

Подарки не принадлежат детям

У детей в детских домах нет ничего собственного. Все чем они пользуются принадлежит системе, в которой они находятся, и четко регламентировано соответствующими нормами. Кроме того, между детьми может существовать конкуренция за овладение чем-то лучшим и подаренная вами игрушка, может вызвать конфликт между воспитанниками.

Подарки формируют нереалистичные представления о жизни

Дети получают подарки просто так и от незнакомых людей. По статистике один воспитанник детского дома за праздники может получить от 4 до 20 подарков и большинство из них будут от тех, кого ребенок может никогда больше не увидеть. Эти подарки фактически ничем не подкреплены, появляются в жизни ребенка внезапно и просто так - в конце концов формируя представление, что он может получить все что ему заблагорассудится без всякой на то причины или усилий.

Подарки и мероприятия нарушают представление о личных границах

Дети в детских домах имеют очень условное представление о личных границах, а мероприятия на которых незнакомые люди дарят им подарки еще больше стирают эти границы. Почему ребенок должен брать что-то у незнакомого человека. А подумайте еще о таком - кто-то из этих детей может быть психологически травмированным взрослым обидчиком и кто знает не начинал ли этот обидчик с подарка.

Проблему не решить подарками

Вернемся к первому пункту - ребенку нужны не подарки, а родители. Если же посмотреть глубже, то ребенку нужны ответственные взрослые, которые смогут объяснить и показать, что хорошо, а что - нет, что стоит делать, а чего не следует. А еще ребенку нужна безопасность и это не только, о физической безопасности, но и о перспективах в будущем. Подарки этих вопросов не решают. Когда вы дарите что-то ребенку и уходите он остается в той же ситуации, что и раньше - без родителей рядом и с неясными перспективами.

Так можно ли, и самое главное как, помочь детям в детских домах.

Помоги не стать сиротой:

- поддержи малообеспеченные семьи;

- поддержи семьи бывших воспитанников детских домов;

- поддержи неполные семьи;

- поддержи семьи тяжелобольных и детей с инвалидностью.

Если же вы все же хотите помочь детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки, то обратитесь в благотворительные организации, которые занимаются этим системно. Спросите, что необходимо или переведите средства на определенной благотворительные мероприятия.

Также вы можете поддержать те семьи, которые приняли детей к себе.

А если вы имеете в себе силы пойти дальше, то напомним, что в Украине действует программа наставничества - вы можете стать наставником для ребенка и помочь ему подготовиться к взрослой, самостоятельной жизни. Но для того, чтобы стать наставником, вы должны пройти специальную подготовку. И ваша задача, как наставника, будет заключаться не в том, чтобы дарить подарки, а в том, чтобы помочь ребенку социализироваться, понять истинную ценность человеческих отношений.

И еще одно, что вы можете сделать - подарить ребенку семью, стать для него родителями. Это очень ответственный шаг, который потребует от вас много сил, но это лучший подарок для ребенка.

Детям-сиротам нужна ваша помощь. Но подарков от незнакомцев не только мало - они могут нанести вред.

Игрушки и конфеты, которые в невероятном количестве привозят на праздники в детские дома - это это лишь успокоение совести взрослых, детям, на самом деле, они только вредят. Лучше поспособствуйте социализации и обучению этих детей. Вы можете сделать это финансово, через благотворительные организации, программы, или же собственными силами, например, став наставником или волонтером и подарив ребенку опыт общения, внимание, дружбу. Эти дети нуждаются в вашем внимании и заботе постоянно, а не только на праздники и не только в виде подарков - добавила руководитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Лолита Кузина.

Справочно

Биржа Благотворительности "ДоброДій" основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в Днепре. Уже в 2018 году "ДоброДій" вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса "Благотворительная Украина-2018". В 2020 и и 2022 годах Биржа получила 2 призовые места в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2020" и 2-е место в номинации "Платформа добра". Кроме того, в 2022 году ББ вошла в престижный рейтинг "Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)".

Как отмечала соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка по поводу алгоритма работы организации, благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного "пассивного" перманентного фандрейзинга на конкретные потребности, благотворительные фонды могут реализовывать масштабные проекты в более короткие сроки. В итоге это дает общий качественный и эффективный результат.

"Все 9 лет "ДоброДій" для меня - это не о благотворительности в привычном понимании этого слова. Это о внутренних наших потребностях здесь и сейчас делать то, что необходимо тем, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке", - говорит она.