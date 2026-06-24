Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центре

Современные исследования подтверждают, что грудное молоко – это не просто еда, а уникальная система, которая подстраивается под потребности малыша. Специалисты рекомендуют исключительно грудное вскармливание в первые полгода жизни малыша. Но иногда у матери отсутствует молоко, или же его недостаточно. В таких случаях приоритетом становится донорское молоко. Для сбора и хранения такого молока функционируют специальные банки. Есть такой и в Киеве, и где он функционирует – читайте в материале УНН.

Чем полезно грудное молоко

В первую очередь – это антитела и биофакторы.

Грудное молоко содержит секреторный IgA, лактоферрин, лизоцим, олигосахариды (HMOs), живые иммунные клетки и цитокины – они нейтрализуют патогены, блокируют их прикрепление к слизистым и уменьшают воспаление - руководитель банка грудного молока при столичном Перинатальном центре, врач педиатр-неонатолог Анна Осипова.

Грудное молоко также содержит полезные бифидобактерии, формируя здоровый кишечный микробиом, что является ключевым для иммунной системы.

"Это означает – меньше инфекций: дети на грудном молоке имеют более низкий риск диареи, отитов, инфекций нижних дыхательных путей; у недоношенных значительно снижается риск некротизирующего энтероколита. Такие детки лучше реагируют на прививки – в исследованиях отмечают более высокие титры антител после вакцинации", - объясняет Осипова.

Грудное вскармливание имеет и долгосрочный эффект: более низкий риск госпитализаций от инфекций в первый год, потенциальное снижение развития астмы, аллергий и ожирения. При этом наблюдается так называемый "доза-эффект" – больше собственного молока и исключительное грудное вскармливание в первые 6 месяцев увеличивает защитное действие.

Наилучшее защитное действие демонстрирует собственное материнское молоко, ведь донорское молоко теряет часть биофакторов при пастеризации – однако оно является первой альтернативой при отсутствии собственного.

Как функционирует Банк грудного молока в Киеве

В мире первые банки грудного молока появились еще в начале ХХ века. Один из первых открылся в Вене в 1909 году. Первый Банк грудного молока в Украине заработал 1 марта 2019 года на базе Перинатального центра города Киева. Его открытие стало важным событием для украинской системы здравоохранения, ведь до этого в стране не существовало специализированного учреждения такого типа.

Банк функционирует и сегодня – он не останавливал свою работу несмотря на войну и блекауты.

"В Перинатальном центре города Киева работают 4 детские реанимации, и обеспечение их пациентов молоком является приоритетом для Банка молока. Однако, в зависимости от запаса, который есть на момент обращения, при его избытке, Банк может предоставить молоко деткам за пределами наших стационарных отделений", - объясняет Анна Осипова.

Основная цель банка – обеспечение донорским грудным молоком: преждевременно рожденных детей; младенцев с критически низкой массой тела; детей (здоровых доношенных), чьи матери временно не могут кормить грудью по медицинским причинам.

Особенно важным донорское молоко является для недоношенных младенцев.

"Пищеварительная система у преждевременно рожденных детей является незрелой, поэтому они значительно хуже переносят искусственное вскармливание по сравнению с грудным молоком. У таких младенцев еще недостаточно развиты ферментные системы кишечника, защитный слизистый барьер и иммунные механизмы. Из-за этого смеси могут повышать риск серьезных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Самым опасным из них является некротический энтероколит – тяжелое заболевание, при котором возникает воспаление и повреждение стенки кишечника", - разъяснила Осипова.

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Использование донорского грудного молока, кроме снижения развития некротического энтероколита, позволяет улучшить переносимость энтерального питания; быстрее достигать полного объема кормления; уменьшить частоту инфекционных осложнений; сократить продолжительность пребывания некоторых детей в отделении интенсивной терапии.

"Поэтому можно уверенно сказать, что появление Банка грудного молока в Киеве дало возможность применять метод питания, эффективность которого уже была доказана мировой практикой", - подчеркнула Осипова.

Донорское молоко предоставляется младенцам, которые имеют показания, бесплатно. В месяц Банк помогает вскармливать до 80 младенцев.

За качеством молока в Банке тщательно следят: каждая партия подлежит бактериологическому посеву. Если обнаружено несоответствие стандартам – партия утилизируется.

"Также анализируем каждую партию молока на количество жиров, белков и углеводов, а также калорий. От состава зависит, в какое отделение попадет молоко", - объясняет руководитель Банка молока.

К маленьким пациентам молоко попадает только после лабораторного контроля и обязательной обработки. Все донорское молоко пастеризуется.

Обычно донор собирает молоко дома. При температуре 2-4°C молоко можно хранить не более 24 часов. Молоко транспортируется в Перинатальный центр только в замороженном виде – дома его можно заморозить при температуре -18 градусов. На этом требования к транспортировке не заканчиваются, ведь молоко нельзя размораживать – его следует транспортировать в специальной изотермической таре с использованием хладоэлементов. С транспортировкой может помочь курьер Банка, но такая транспортировка доступна только в пределах столицы.

В Банке молоко проходит обязательную пастеризацию. Этот процесс тоже имеет свои особенности – пастеризация происходит по методу Холдера – это длительная низкотемпературная пастеризация.

Сначала образцы размораживаются в холодильнике, далее их 30 минут нагревают при температуре 62.5°C, которая тщательно мониторится. После этого молоко подвергается быстрому охлаждению ≤4°C, а далее замораживанию. Все образцы проверяются, и партии с ростом бактерий после пастеризации – утилизируются. Пастеризованные, проверенные и промаркированные образцы хранятся в замороженном виде при температуре ≤–18/–20°C.

Наличия молока недостаточно – как отбирают доноров

Потенциальная донорка грудного молока – это здоровая женщина, которая кормит и имеет избыток молока. Донором не сможет стать женщина, которая курит, в том числе вейп, употребляет наркотики или алкоголь. Также есть ограничения по употреблению кофеина – обычно не более 300 мг в сутки.

Абсолютные медицинские противопоказания:

инфекционные риски: ВИЧ, гепатиты B/C, сифилис;

недавние татуировки/пирсинг;

переливание крови/трансплантация в течение последних 12 месяцев;

прием противопоказанных лекарств (химиотерапия, изотретиноин, радиоактивный йод и т.д.).

Женщины обязательно сдают лабораторные анализы на выявление инфекционных рисков, а также общаются со специалистом по поводу общего состояния здоровья, течения беременности и родов, приема лекарств и БАД, питания и других факторов, которые могут оказывать влияние.

Как рассказала директор Банка Анна Осипова, за последние годы стало больше женщин, которые изъявляют желание стать донорами молока.

"К сожалению, иногда женщины отказываются от этого из-за логистики доставки образцов. Также многие женщины беспокоятся о сдаче анализов крови и конфиденциальности. Анализы крови для наших доноров проводятся бесплатно, но сама процедура иногда вызывает стресс", – объясняет Осипова.

Бывают случаи отказа женщин от помощи во вскармливании и от донорского молока. Но при Перинатальном центре работают консультанты, которые помогут принять лучшее для малыша решение, а при необходимости и возможности – наладить собственное грудное вскармливание.