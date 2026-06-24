Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центре

$44.880.0351.100.31
ukenru
Эксклюзив
11:32 • 2672 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
10:43 • 7510 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
09:54 • 26220 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
08:15 • 21288 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
07:34 • 26251 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 28693 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
23 июня, 14:12 • 67641 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 102635 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 83268 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 48520 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.4м/с
31%
749мм
Популярные новости
российская атака на Балаклею унесла жизнь женщины, повреждены дома и магазин24 июня, 02:49 • 15528 просмотра
Япония после испытаний в Украине развернет сеть дронов-перехватчиков против "Шахедов"24 июня, 02:57 • 18907 просмотра
Россия за сутки потеряла на фронте 1260 военных и 60 артсистем - Генштаб ВСУPhoto24 июня, 04:18 • 17696 просмотра
Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ24 июня, 04:59 • 21291 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto10:29 • 12389 просмотра
публикации
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
11:32 • 2674 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
09:54 • 26221 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 67642 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 102635 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 83269 просмотра
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Джордж Буш-младший
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Израиль
Иран
Херсон
Курская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 66959 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 70118 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 86989 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 89140 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 104418 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центре

Киев • УНН

 • 2668 просмотра

В Киеве работает банк грудного молока. Донорское молоко проходит строгую проверку и пастеризацию.

Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центре

Современные исследования подтверждают, что грудное молоко – это не просто еда, а уникальная система, которая подстраивается под потребности малыша. Специалисты рекомендуют исключительно грудное вскармливание в первые полгода жизни малыша. Но иногда у матери отсутствует молоко, или же его недостаточно. В таких случаях приоритетом становится донорское молоко. Для сбора и хранения такого молока функционируют специальные банки. Есть такой и в Киеве, и где он функционирует – читайте в материале УНН

Чем полезно грудное молоко 

В первую очередь – это антитела и биофакторы. 

Грудное молоко содержит секреторный IgA, лактоферрин, лизоцим, олигосахариды (HMOs), живые иммунные клетки и цитокины – они нейтрализуют патогены, блокируют их прикрепление к слизистым и уменьшают воспаление

- руководитель банка грудного молока при столичном Перинатальном центре, врач педиатр-неонатолог Анна Осипова. 

Грудное молоко также содержит полезные бифидобактерии, формируя здоровый кишечный микробиом, что является ключевым для иммунной системы.

"Это означает – меньше инфекций: дети на грудном молоке имеют более низкий риск диареи, отитов, инфекций нижних дыхательных путей; у недоношенных значительно снижается риск некротизирующего энтероколита. Такие детки лучше реагируют на прививки – в исследованиях отмечают более высокие титры антител после вакцинации", - объясняет Осипова. 

Грудное вскармливание имеет и долгосрочный эффект: более низкий риск госпитализаций от инфекций в первый год, потенциальное снижение развития астмы, аллергий и ожирения. При этом наблюдается так называемый "доза-эффект" – больше собственного молока и исключительное грудное вскармливание в первые 6 месяцев увеличивает защитное действие.

Наилучшее защитное действие демонстрирует собственное материнское молоко, ведь донорское молоко теряет часть биофакторов при пастеризации – однако оно является первой альтернативой при отсутствии собственного. 

Как функционирует Банк грудного молока в Киеве 

В мире первые банки грудного молока появились еще в начале ХХ века. Один из первых открылся в Вене в 1909 году. Первый Банк грудного молока в Украине заработал 1 марта 2019 года на базе Перинатального центра города Киева. Его открытие стало важным событием для украинской системы здравоохранения, ведь до этого в стране не существовало специализированного учреждения такого типа.

Банк функционирует и сегодня – он не останавливал свою работу несмотря на войну и блекауты. 

"В Перинатальном центре города Киева работают 4 детские реанимации, и обеспечение их пациентов молоком является приоритетом для Банка молока. Однако, в зависимости от запаса, который есть на момент обращения, при его избытке, Банк может предоставить молоко деткам за пределами наших стационарных отделений", - объясняет Анна Осипова. 

Основная цель банка – обеспечение донорским грудным молоком:  преждевременно рожденных детей; младенцев с критически низкой массой тела; детей (здоровых доношенных), чьи матери временно не могут кормить грудью по медицинским причинам.

Особенно важным донорское молоко является для недоношенных младенцев. 

"Пищеварительная система у преждевременно рожденных детей является незрелой, поэтому они значительно хуже переносят искусственное вскармливание по сравнению с грудным молоком. У таких младенцев еще недостаточно развиты ферментные системы кишечника, защитный слизистый барьер и иммунные механизмы. Из-за этого смеси могут повышать риск серьезных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Самым опасным из них является некротический энтероколит – тяжелое заболевание, при котором возникает воспаление и повреждение стенки кишечника", - разъяснила Осипова. 

Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы01.05.2026, 14:05 • 50916 просмотров

Использование донорского грудного молока, кроме снижения развития некротического энтероколита, позволяет улучшить переносимость энтерального питания; быстрее достигать полного объема кормления; уменьшить частоту инфекционных осложнений; сократить продолжительность пребывания некоторых детей в отделении интенсивной терапии. 

"Поэтому можно уверенно сказать, что появление Банка грудного молока в Киеве дало возможность применять метод питания, эффективность которого уже была доказана мировой практикой", - подчеркнула Осипова. 

Донорское молоко предоставляется младенцам, которые имеют показания, бесплатно. В месяц Банк помогает вскармливать до 80 младенцев. 

За качеством молока в Банке тщательно следят: каждая партия подлежит бактериологическому посеву. Если обнаружено несоответствие стандартам – партия утилизируется. 

"Также анализируем каждую партию молока на количество жиров, белков и углеводов, а также калорий. От состава зависит, в какое отделение попадет молоко", - объясняет руководитель Банка молока.

К маленьким пациентам молоко попадает только после лабораторного контроля и обязательной обработки. Все донорское молоко пастеризуется. 

Обычно донор собирает молоко дома. При температуре 2-4°C молоко можно хранить не более 24 часов. Молоко транспортируется в Перинатальный центр только в замороженном виде – дома его можно заморозить при температуре -18 градусов. На этом требования к транспортировке не заканчиваются, ведь молоко нельзя размораживать – его следует транспортировать в специальной изотермической таре с использованием хладоэлементов. С транспортировкой может помочь курьер Банка, но такая транспортировка доступна только в пределах столицы.  

В Банке молоко проходит обязательную пастеризацию. Этот процесс тоже имеет свои особенности – пастеризация происходит по методу Холдера – это длительная низкотемпературная пастеризация. 

Сначала образцы размораживаются в холодильнике, далее их 30 минут нагревают при температуре 62.5°C, которая тщательно мониторится. После этого молоко подвергается быстрому охлаждению ≤4°C, а далее замораживанию. Все образцы проверяются, и партии с ростом бактерий после пастеризации – утилизируются. Пастеризованные, проверенные и промаркированные образцы хранятся в замороженном виде при температуре ≤–18/–20°C.

Наличия молока недостаточно – как отбирают доноров 

Потенциальная донорка грудного молока – это здоровая женщина, которая кормит и имеет избыток молока. Донором не сможет стать женщина, которая курит, в том числе вейп, употребляет наркотики или алкоголь. Также есть ограничения по употреблению кофеина – обычно не более 300 мг в сутки. 

Абсолютные медицинские противопоказания: 

  • инфекционные риски: ВИЧ, гепатиты B/C, сифилис;
    • недавние татуировки/пирсинг;
      • переливание крови/трансплантация в течение последних 12 месяцев;
        • прием противопоказанных лекарств (химиотерапия, изотретиноин, радиоактивный йод и т.д.).

          Женщины обязательно сдают лабораторные анализы на выявление инфекционных рисков, а также общаются со специалистом по поводу общего состояния здоровья, течения беременности и родов, приема лекарств и БАД, питания и других факторов, которые могут оказывать влияние. 

          Как рассказала директор Банка Анна Осипова, за последние годы стало больше женщин, которые изъявляют желание стать донорами молока. 

          "К сожалению, иногда женщины отказываются от этого из-за логистики доставки образцов. Также многие женщины беспокоятся о сдаче анализов крови и конфиденциальности. Анализы крови для наших доноров проводятся бесплатно, но сама процедура иногда вызывает стресс", – объясняет Осипова. 

          Бывают случаи отказа женщин от помощи во вскармливании и от донорского молока. Но при Перинатальном центре работают консультанты, которые помогут принять лучшее для малыша решение, а при необходимости и возможности – наладить собственное грудное вскармливание. 

          Евгений Царенко

          ОбществоЗдоровьепубликации
          Война в Украине
          Блэкаут
          Украина
          Киев