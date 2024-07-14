Киев • УНН
Патрульная полиция Украины опубликовала советы, как действовать в случае ДТП и при каких условиях возможно оформление европротокола
Патрульная полиция Украины опубликовала советы на случай, если вы попали в ДТП, пишет УНН.
"Сначала необходимо убедиться нет ли травмированных. Если есть - оказать домедицинскую помощь и вызвать скорую и полицию", - отметили патрульные.
В дальнейшем необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.
Не забывайте о возможности воспользоваться европротоколом, при условии, если:
Однако, если хотя бы одно из этих условий не выполнено - следует звонить в полицию.
"Следует помнить, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства ДТП", - напомнили патрульные.