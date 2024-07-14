Патрульная полиция Украины опубликовала советы на случай, если вы попали в ДТП, пишет УНН.

"Сначала необходимо убедиться нет ли травмированных. Если есть - оказать домедицинскую помощь и вызвать скорую и полицию", - отметили патрульные.

В дальнейшем необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

Не забывайте о возможности воспользоваться европротоколом, при условии, если:

в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие люди;

имеется согласие водителей транспортных средств, которые стали участниками аварии, относительно обстоятельств ДТП;



оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;



у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов;



сумма убытков после ДТП не превышает 80 000 грн.



Однако, если хотя бы одно из этих условий не выполнено - следует звонить в полицию.

"Следует помнить, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства ДТП", - напомнили патрульные.