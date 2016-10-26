Кафе и рестораны проверят в Винницкой области

Так, накануне состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Задача нашей комиссии - принимать жесткие решения, что позволит осуществить ряд мероприятий, в том числе соответствующие проверки предприятий торговли и быта, для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, а общепита для недопущения продажи суррогатного алкоголя", - отметил первый заместитель главы облгосадминистрации Андрей Гыжко.

В свою очередь, начальник главного управления Госсанэпидслужбы в Винницкой области Александр Сорочан в докладе отметил, что с начала этого года в области зарегистрировано 6 случаев острых инфекционных заболеваний в результате которых пострадали 67 граждан. Большинство вспышек - бытовые.

Он также отметил, что областная и районные комиссии должны в этом квартале обязательно осуществить проверку заведений, которые организовуют массовые мероприятия, то есть рестораны и кафе. Особенно необходимо обеспечить проверку заведений питания, которые работают не постоянно, а только под заказ.

Напомним, как сообщал УНН, государство не выделяет средства на проведение проверок продукции питания в Украине.

Также напомним, Госпродпотребслужба не контролирует качество пищевых продуктов в торговых сетях.