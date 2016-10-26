Кафе та ресторани перевірять на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. З метою запобігання розповсюдження сурогатного алкоголю та гострих інфекційних захворювань у Вінницькій ОДА вирішили провести низку перевірок закладів харчання. Про це УНН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.
Так, напередодні, відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“Завдання нашої комісії — приймати жорсткі рішення, що дасть можливість здійснити ряд заходів, в тому числі відповідні перевірки закладів торгівлі та побуту, для попередження розповсюдження інфекційних захворювань, а закладів харчування для недопущення продажу сурогатної горілки”, — наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.
У свою чергу, начальник головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан в доповіді відзначив, що з початку цього року в області зареєстровано 6 випадків гострих інфекційних захворювань в наслідок яких постраждали 67 громадян. Більшість спалахів — побутові.
Він також наголосив, що обласна та районні комісії мають в цьому кварталі обов’язково здійснити перевірку закладів, які організовують масові заходи, тобто ресторани та кафе. Особливо необхідно забезпечити перевірку закладів харчування, які працюють не постійно, а лише під замовлення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, держава не виділяє кошти на проведення перевірок продукції харчування в Україні.
Також нагадаємо, Держпродспоживслужба не контролює якість харчових продуктів у торгових мережах.