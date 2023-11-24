Кадровые перестановки: Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардии
Киев • УНН
Зеленский провел кадровые изменения в Национальной гвардии Украины, в частности уволил нескольких заместителей и назначил новых
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в Национальной гвардии - уволил сразу четырех заместителей командующего, передает УНН.
Детали
Согласно обнародованным документам уволены:
Кондратюк Владимир Васильевич с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины;
Набок Александр Николаевич с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины;
Сахон Олег Александрович с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины;
Миколенко Николай Алексеевич с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
Также известно и о назначении трех новых заместителей командующего Национальной гвардии Украины.
Должность первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины получил Вадим Гладков.
Имена еще двух новых заместителей - Александр Белоус и Алексей Осипенко.
Кадровые перестановки: Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардии
Зеленский провел кадровые изменения в Национальной гвардии Украины, в частности уволил нескольких заместителей и назначил новых.
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