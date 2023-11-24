Кадровые перестановки: Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардии

На Харьковщине автобус с пассажирами попал в ДТП: один человек погиб, еще 18 - травмированы

Один человек погиб и 18 пострадали в результате аварии автобуса на трассе Чугуев-Меловое в Харьковской области. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено уголовное дело.