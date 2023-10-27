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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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кадыров создал новый батальон в росгвардии и назвал его в честь героя Кавказской войны

Киев • УНН

 • 117072 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Лидер Чечни рамзан кадыров сообщил о создании в структуре росгвардии нового батальона, который будет носить имя героя Кавказской войны Байсангура Беноевского. Об этом пишет ТАСС, передает УНН.

кадыров создал новый батальон в росгвардии и назвал его в честь героя Кавказской войны

Цитата 

"Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе росгвардии", - отметил он.

Ранее кадыров сообщил, что в Чечне завершается формирование батальона министерства обороны рф имени первого имама Кавказа - Шейха Мансура. Его командиром стал Руслан Геремеев.

Дополнения

Чеченские войска играют заметную роль в войне с Украиной. Лидер Чечни рамзан кадыров активно продвигает роль в войне своих подразделений для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника российского диктора владимира путина.

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