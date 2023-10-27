кадыров создал новый батальон в росгвардии и назвал его в честь героя Кавказской войны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Лидер Чечни рамзан кадыров сообщил о создании в структуре росгвардии нового батальона, который будет носить имя героя Кавказской войны Байсангура Беноевского. Об этом пишет ТАСС, передает УНН.
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"Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе росгвардии", - отметил он.
Ранее кадыров сообщил, что в Чечне завершается формирование батальона министерства обороны рф имени первого имама Кавказа - Шейха Мансура. Его командиром стал Руслан Геремеев.
Дополнения
Чеченские войска играют заметную роль в войне с Украиной. Лидер Чечни рамзан кадыров активно продвигает роль в войне своих подразделений для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника российского диктора владимира путина.