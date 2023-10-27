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кадиров створив новий батальйон у росгвардії та назвав його на честь героя Кавказької війни

Київ • УНН

 • 117072 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Лідер Чечні рамзан кадиров повідомив про створення у структурі росгвардії нового батальйону, який матиме ім'я героя Кавказької війни Байсангура Беноєвського. Про це пише ТАСС, передає УНН.

кадиров створив новий батальйон у росгвардії та назвав його на честь героя Кавказької війни

Цитата 

"Упевнений, новий батальйон стане одним із найефективніших та найелітніших у системі росгвардії", - зазначив він.

Раніше кадиров повідомив, що в Чечні завершується формування батальйону міністерства оборони рф імені першого імаму Кавказу - Шейха Мансура. Його командиром став Руслан Геремєєв.

Доповнення

Чеченські війська відіграють помітну роль у війні з Україною. Лідер Чечні рамзан кадиров активно просуває роль у війні своїх підрозділів для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника російського диктора володимира путіна.

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