кадиров створив новий батальйон у росгвардії та назвав його на честь героя Кавказької війни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Лідер Чечні рамзан кадиров повідомив про створення у структурі росгвардії нового батальйону, який матиме ім'я героя Кавказької війни Байсангура Беноєвського. Про це пише ТАСС, передає УНН.
Цитата
"Упевнений, новий батальйон стане одним із найефективніших та найелітніших у системі росгвардії", - зазначив він.
Раніше кадиров повідомив, що в Чечні завершується формування батальйону міністерства оборони рф імені першого імаму Кавказу - Шейха Мансура. Його командиром став Руслан Геремєєв.
Доповнення
Чеченські війська відіграють помітну роль у війні з Україною. Лідер Чечні рамзан кадиров активно просуває роль у війні своїх підрозділів для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника російського диктора володимира путіна.