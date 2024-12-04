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Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном

Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном

Киев  •  УНН

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Украинский дрон нанес удар по зданию полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова в Грозном. Рамзан Кадыров подтвердил атаку.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил утреннюю атаку по Грозному, сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал ASTRA.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, украинский беспилотник атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Кадыров утверждает, что в атаке пострадали мирные люди, но не называет из количество.

По мнению Кадырова за атакой стоит Украина.

Напомним

Сегодня, 4 декабря, в столице Чечни, Грозном, беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова.

Полк имени Ахмата Кадырова

141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова является подразделением Северо-Кавказского округа Национальной гвардии рф, расположенным в городе Грозный. Полк входит в состав Отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения. Именно представителей этого полка обычно называют "кадыровцами".

Созданный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север", этот полк также обеспечивает личную охрану главы Чечни Рамзана Кадырова.

С 2022 года подразделение участвует в российском вторжении в Украину.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
ukrainaУкраина