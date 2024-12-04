Дрон атаковал казарму спецназа Кадырова в Грозном: что известно о последствиях
Киев • УНН
В столице Чечни беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова. Сейчас сообщается о разрушениях, данные о пострадавших уточняются.
Сегодня, 4 декабря, в столице Чечни, Грозном, беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Сейчас подробности инцидента остаются неизвестными, однако сообщают о разрушениях.
Данные о погибших и/или пострадавших уточняют.
Дополнение
29 октября сообщалось, что беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Гудермесе, вызвав пожар на крыше.