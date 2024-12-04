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Дрон атаковал казарму спецназа Кадырова в Грозном: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

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В столице Чечни беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова. Сейчас сообщается о разрушениях, данные о пострадавших уточняются.

Сегодня, 4 декабря, в столице Чечни, Грозном, беспилотник нанес удар по казарме полка спецназначения Рамзана Кадырова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ. 

Сейчас подробности инцидента  остаются неизвестными, однако сообщают  о разрушениях.

Данные о погибших и/или пострадавших уточняют.

Дополнение

29 октября сообщалось, что беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Гудермесе, вызвав пожар на крыше. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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