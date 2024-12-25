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Качество воздуха в Киеве: что изменилось за последние сутки

Качество воздуха в Киеве: что изменилось за последние сутки

Киев  •  УНН

 • 5268 просмотра

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По состоянию на утро 25 декабря в Киеве зафиксирован низкий уровень загрязнения воздуха. Накануне вечером наблюдалось временное ухудшение из-за метеоусловий и низкой скорости ветра.

Качество воздуха в Киеве нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности, сообщили в КГГА данные на утро 25 декабря, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 08:00 25 декабря уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон во всем городе в норме», - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Дополнение

Накануне вечером в Киеве начало наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности был средний. Вероятной причиной повышения уровня загрязненности в КГГА называли метеорологические условия, в частности, низкую скорость ветра.

В Киеве ухудшилось качество воздуха: есть ли угроза для здоровья?24 дек. 2024, 16:06 • 18580 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевЗдоровье
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