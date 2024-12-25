Качество воздуха в Киеве: что изменилось за последние сутки
Киев • УНН
По состоянию на утро 25 декабря в Киеве зафиксирован низкий уровень загрязнения воздуха. Накануне вечером наблюдалось временное ухудшение из-за метеоусловий и низкой скорости ветра.
Качество воздуха в Киеве нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности, сообщили в КГГА данные на утро 25 декабря, пишет УНН.
Детали
«По состоянию на 08:00 25 декабря уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон во всем городе в норме», - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Дополнение
Накануне вечером в Киеве начало наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности был средний. Вероятной причиной повышения уровня загрязненности в КГГА называли метеорологические условия, в частности, низкую скорость ветра.
В Киеве ухудшилось качество воздуха: есть ли угроза для здоровья?24 дек. 2024, 16:06 • 18580 просмотров