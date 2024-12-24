В Киеве ухудшилось качество воздуха: есть ли угроза для здоровья?

В Киеве зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха, однако уровень загрязненности остается средним и не представляет угрозы для здоровья, передает УНН со ссылкой на КГГА.

«В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности - средний. Вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра», - сообщили в КГГА.

Датчики качества атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут ошибочно воспринимать туман как пыль. Это может привести к завышению показателей загрязнения.

Сейчас уровень загрязненности воздуха остается средним и не представляет угрозы для здоровья и самочувствия людей.

В случае дальнейшего ухудшения качества воздуха рекомендуется закрыть окна, минимизировать пребывание на улице, употреблять больше воды и использовать очиститель воздуха на максимальном режиме.

Напомним

Врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка рассказал в комментарии журналисту УНН, как уберечься от воздействия загрязненного воздуха.