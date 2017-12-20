Кабмин увеличил расходы на декретные выплаты на 151 млн грн

Кабмин принял постановление "О внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2017 год". Решение было принято единогласно.

Отметим, необходимость принятия постановления объясняется ростом размера среднедневного пособия по беременности и родам, поскольку с 1 января 2017 года минимальная заработная плата выросла до 3 200 грн. Кроме того, увеличилось количество застрахованных лиц, которым выплачивается пособие за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Напомним, женщинам, которые родили ребенка в период с 2004-го по 2013 год и находились в декретном отпуске, снова будет засчитываться трудовой стаж.