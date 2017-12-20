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Кабмин увеличил расходы на декретные выплаты на 151 млн грн

Киев • УНН

 • 13815 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины увеличил расходы на пособие по беременности и родам на 151 млн грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.

Кабмин увеличил расходы на декретные выплаты на 151 млн грн

Кабмин принял постановление "О внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2017 год". Решение было принято единогласно.

Отметим, необходимость принятия постановления объясняется ростом размера среднедневного пособия по беременности и родам, поскольку с 1 января 2017 года минимальная заработная плата выросла до 3 200 грн. Кроме того, увеличилось количество застрахованных лиц, которым выплачивается пособие за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Напомним, женщинам, которые родили ребенка в период с 2004-го по 2013 год и находились в декретном отпуске, снова будет засчитываться трудовой стаж.

Украинские Национальные Новости

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