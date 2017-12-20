Кабмін збільшив видатки на декретні виплати на 151 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України збільшив видатки на допомогу по вагітності та пологах на 151 млн грн. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.
Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2017 рік". Рішення було прийнято одноголосно.
Зазначимо, необхідність прийняття постанови пояснюється зростанням розміру середньоденної допомоги по вагітності та пологах, оскільки з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата зросла до 3 200 грн. Крім того, збільшилась кількість застрахованих осіб, яким виплачується допомога за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Нагадаємо, жінкам, які народили дитину в період з 2004 по 2013 і перебували в декретній відпустці, знову буде зараховуватися трудовий стаж.