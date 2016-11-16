Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О переносе рабочих дней в 2017 году". Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
Так, документом рекомендовано в 2017 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", государственной казначейской службы и банковских учреждений, перенести рабочие дни:
- с понедельника 8 мая - на субботу 13 мая;
- с пятницы 25 августа - на субботу 19 августа.
Как отмечается, предложенный Кабмином перенос рабочих дней будет способствовать рациональному использованию рабочего времени и созданию благоприятных условий для празднования в 2017 году 9 мая - Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) и 24 августа - Дня Независимости Украины. Такой перенос не повлечет уменьшения продолжительности рабочего времени в течение года, объемов производства и поступлений налоговых и обязательных платежей в бюджеты всех уровней.