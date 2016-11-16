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15 марта, 19:03 • 109719 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151210 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128080 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121295 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107319 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102681 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97780 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2017 году

Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2017 году

Киев • УНН

 • 10246 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О переносе рабочих дней в 2017 году". Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.

Так, документом рекомендовано в 2017 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", государственной казначейской службы и банковских учреждений, перенести рабочие дни:

- с понедельника 8 мая - на субботу 13 мая;
- с пятницы 25 августа - на субботу 19 августа.

Как отмечается, предложенный Кабмином перенос рабочих дней будет способствовать рациональному использованию рабочего времени и созданию благоприятных условий для празднования в 2017 году 9 мая - Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) и 24 августа - Дня Независимости Украины. Такой перенос не повлечет уменьшения продолжительности рабочего времени в течение года, объемов производства и поступлений налоговых и обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

Украинские Национальные Новости

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