Уряд ухвалив перенесення робочих днів у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2017 році". Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
Так, документом рекомендовано у 2017 році для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банківських установ, перенести робочі дні:
— з понеділка 8 травня — на суботу 13 травня;
— з п’ятниці 25 серпня — на суботу 19 серпня.
Як зазначається, запропоноване Кабміном перенесення робочих днів сприятиме раціональному використанню робочого часу та створенню сприятливих умов для святкування у 2017 році 9 травня — Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) та 24 серпня — Дня Незалежності України. Таке перенесення не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва та надходжень податкових і обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.