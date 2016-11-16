Кабмин утвердил на должности и.о. главы Нацполиции В.Трояна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил на должности исполняющего обязанности главы Нацполиции Вадима Трояна. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Кроме того, Кабинет министров принял отставку главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе.
В.Троян работает первым заместителем главы Нацполиции с марта 2016 года.
С началом вооруженного конфликта на Донбассе был заместителем командира полка "Азов". С октября 2014 года и до марта 2016 года возглавлял сначала милицию, а потом полицию Киевской области.