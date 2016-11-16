Кабмін затвердив на посаді в.о. голови Нацполіції В.Трояна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив на посаді виконувача обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна. Про це УНН повідомили в прес-службі МВС.
Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду. Крім того, Кабінет міністрів прийняв відставку голови Національної поліції Хатії Деканоідзе.
В.Троян працює першим заступником голови Нацполіції з березня 2016 року.
З початком збройного конфлікту на Донбасі був заступником командира полку “Азов”. З жовтня 2014 року і до березня 2016 року очолював спочатку міліцію, а потім поліцію Київської області.