Кабмин утвердил методику проведения нормативно-денежной оценки земель
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил методику проведения нормативно-денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, постановление является инструментом для проведения методических основ проведения нормативно-денежной оценки земель в соответствии с требованиями закона "Об оценке земель", а также создает предпосылки для политического проведения нормативно-денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения.
"Основными задачами постановления является внедрение нового методического подхода к проведению нормативно-денежной оценки. Упрощение расчетов при использовании методики, возможность проведения массовой оценки, внесение результатов этой оценки в Государственный земельный кадастр и т.д.", - сказал он.
Как сообщал УНН, ВР продлила действие моратория на продажу земли с/х назначения.