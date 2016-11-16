Кабмін затвердив методику проведення нормативно-грошової оцінки земель
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив методику проведення нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, постанова є інструментом до проведення методичних засад проведення нормативно-грошової оцінки земель у відповідності з вимогами закону "Про оцінку земель", а також створює передумови для політичного проведення нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
"Основними завданнями постанови є запровадження нового методичного підходу до проведення нормативно-грошової оцінки. Спрощення розрахунків при використанні методики, можливість проведення масової оцінки внесення результатів цієї оцінки до Державного земельного кадастру тощо", - сказав він.
Як повідомляв УНН, ВР продовжила дію мораторію на продаж землі с/г призначення.