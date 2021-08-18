Кабмин утвердил финансовый план "Энергоатома" на 2021 год. НАЭК планирует заработать 1,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил финансовый план “Энергоатома” на 2021 год, согласно которому прибыль НАЭК ожидается на уровне 1,52 млрд грн, передает УНН.
Детали
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Планируется, что “Энергоатом” получит 56 036,2 млн гривен чистого дохода от реализации продукции и 1518,4 млн гривен чистой прибыли.
Также правительство ожидает, что выплаты в пользу государства составят 18 627,9 млн грн.
Капитальные инвестиции запланированы в сумме 11 547,1 млн грн.
Дополнение
Во втором полугодии 2020 года оператор национальных АЭС — НАЭК Энергоатом — провел 124 тендеры, каждый пятый из которых — рисковый.
Напомним, в 2020 году “Энергоатом” понес миллиардные убытки (против прибыли прошлого года) из-за резкого увеличения заработных плат и “других операционных расходов”. Отметим, что зарплата руководства “Энергоатома” держится в тайне.