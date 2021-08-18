Кабмін затвердив фінансовий план "Енергоатому" на 2021 рік. НАЕК планує заробити 1,5 млрд грн

Деталі

Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

Планується, що “Енергоатом” отримає 56 036,2 млн гривень чистого доходу від реалізації продукції та 1518,4 млн гривень чистого прибутку.

Також уряд очікує, що виплати на користь держави становитимуть 18 627,9 млн грн.

Капітальні інвестиції заплановані в сумі 11 547,1 млн грн.

Доповнення

У ІІ півріччі 2020 року оператор національних АЕС — НАЕК Енергоатом — провів 124 тендери, кожен п’ятий з яких — ризиковий.

Нагадаємо, у 2020 році “Енергоатом” зазнав мільярдних збитків (проти прибутку минулого року) через різке збільшення заробітних плат і “інших операційних витрат”. Зазначимо, що зарплата керівництва “Енергоатому” тримається у таємниці.