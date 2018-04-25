Кабмин утвердил Госпрограмму повышения безопасности на дорогах до 2020 года

В частности, Кабмин одобрит постановление КМУ "Об утверждении Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года".



Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян представляя основные направления программы, два процесса - восстановление дорог и повышения безопасности передвижения по них должны идти параллельно, ведь количество ДТП на отремонтированных дорогах, как правило, увеличивается.



"Цель программы достичь следующих показателей: нулевая смертность на дорогах, уменьшение травматизма на дорогах на 90%. На это предусмотрено 35 млрд грн из дорожного фонда на безопасность", - подчеркнул Омелян.



Также, как добавил он, одна из целей программы снижения уровня смертности в результате ДТП минимум на 30% к 2020 году, но в целом цель - сокращение смертности на 50%. Кроме того, программа предусматривает снижение степени тяжести последствий ДТП, уменьшение социально-экономических потерь от ДТП и тому подобное.



Согласно государственной программы:

• На инфраструктуру безопасности, в частности, кольцевые развязки, их запланировано 500 с финансированием более чем 1 млрд грн.

• Островки на въездах в населенные пункты - тоже 500 - около 1 млрд грн.

• Безопасные пешеходные переходы - 6400 - более 1 млдр грн.

• Пешеходные переходы с осветительными панелями - 1,5 тысячи единиц - 150 млн грн.

• Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах - насчитали 109 мест - 259 млн грн.

• Новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и тому подобное.



Как сообщал УНН, правительство утвердило с доработкой в трехдневный срок распоряжения Кабинета министров "Об одобрении проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы" ( бюджетная декларация - ред).