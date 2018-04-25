Кабмін затвердив Держпрограму підвищення безпеки на дорогах до 2020 року

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19523 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 46751 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 62671 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 64167 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 94999 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72059 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82336 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95525 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87921 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186893 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 6926 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 14793 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12827 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 4248 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 9202 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 62671 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186893 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341235 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275739 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12864 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12782 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 64167 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20517 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25637 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Кабмін затвердив Держпрограму підвищення безпеки на дорогах до 2020 року

Київ • УНН

 • 14179 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Держпрограму підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року. Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні, передає кореспондент УНН.

Кабмін затвердив Держпрограму підвищення безпеки на дорогах до 2020 року

Зокрема, Кабмін схвали постанову КМУ "Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року".

Як зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян представляючи основні напрямки програми, два процеси – відновлення доріг та підвищення безпеки пересування по них мають іти паралельно, адже кількість ДТП на відремонтованих дорогах, як правило, збільшується.

"Мета програми досягнути таких показників: нульова дитяча смертність на дорогах, зменшення травматизму на автошляхах на 90%. На це передбачено 35 млрд грн з дорожнього фонду на безпеку", - наголосив Омелян.

Також, як додав він, одна з цілей програми зниження рівня смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2020 року, але загалом мета – скорочення смертності на 50%. Крім того, програма передбачає зниження ступеня тяжкості наслідків ДТП, зменшення соціально-економічних втрат від ДТП тощо.

Відповідно державної програми:
• На інфраструктуру безпеки, зокрема, кільцеві розв'язки, їх заплановано 500 з фінансуванням в понад 1 млрд грн.
• Острівці на в'їздах до населених пунктів – теж 500 – близько 1 млрд грн.
• Безпечні пішохідні переходи - 6 400 – більше 1 млдр грн.
• Пішохідні переходи з освітлювальними панелями – 1,5 тисячі одиниць – 150 млн грн.
• Ліквідація місць концентрації ДТП на дорогах – нарахували 109 місць – 259 млн грн.
• Нове бар'єрне огородження, нові дорожні знаки тощо.

Як повідомляв УНН, уряд затвердив з доопрацюванням у триденний термін розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019―2021 роки" (бюджетна декларація - ред).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76