Кабмін затвердив Держпрограму підвищення безпеки на дорогах до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Держпрограму підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року. Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні, передає кореспондент УНН.
Зокрема, Кабмін схвали постанову КМУ "Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року".
Як зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян представляючи основні напрямки програми, два процеси – відновлення доріг та підвищення безпеки пересування по них мають іти паралельно, адже кількість ДТП на відремонтованих дорогах, як правило, збільшується.
"Мета програми досягнути таких показників: нульова дитяча смертність на дорогах, зменшення травматизму на автошляхах на 90%. На це передбачено 35 млрд грн з дорожнього фонду на безпеку", - наголосив Омелян.
Також, як додав він, одна з цілей програми зниження рівня смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2020 року, але загалом мета – скорочення смертності на 50%. Крім того, програма передбачає зниження ступеня тяжкості наслідків ДТП, зменшення соціально-економічних втрат від ДТП тощо.
Відповідно державної програми:
• На інфраструктуру безпеки, зокрема, кільцеві розв'язки, їх заплановано 500 з фінансуванням в понад 1 млрд грн.
• Острівці на в'їздах до населених пунктів – теж 500 – близько 1 млрд грн.
• Безпечні пішохідні переходи - 6 400 – більше 1 млдр грн.
• Пішохідні переходи з освітлювальними панелями – 1,5 тисячі одиниць – 150 млн грн.
• Ліквідація місць концентрації ДТП на дорогах – нарахували 109 місць – 259 млн грн.
• Нове бар'єрне огородження, нові дорожні знаки тощо.
Як повідомляв УНН, уряд затвердив з доопрацюванням у триденний термін розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019―2021 роки" (бюджетна декларація - ред).