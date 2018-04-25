Кабмін затвердив Держпрограму підвищення безпеки на дорогах до 2020 року

Зокрема, Кабмін схвали постанову КМУ "Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року".



Як зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян представляючи основні напрямки програми, два процеси – відновлення доріг та підвищення безпеки пересування по них мають іти паралельно, адже кількість ДТП на відремонтованих дорогах, як правило, збільшується.



"Мета програми досягнути таких показників: нульова дитяча смертність на дорогах, зменшення травматизму на автошляхах на 90%. На це передбачено 35 млрд грн з дорожнього фонду на безпеку", - наголосив Омелян.



Також, як додав він, одна з цілей програми зниження рівня смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2020 року, але загалом мета – скорочення смертності на 50%. Крім того, програма передбачає зниження ступеня тяжкості наслідків ДТП, зменшення соціально-економічних втрат від ДТП тощо.



Відповідно державної програми:

• На інфраструктуру безпеки, зокрема, кільцеві розв'язки, їх заплановано 500 з фінансуванням в понад 1 млрд грн.

• Острівці на в'їздах до населених пунктів – теж 500 – близько 1 млрд грн.

• Безпечні пішохідні переходи - 6 400 – більше 1 млдр грн.

• Пішохідні переходи з освітлювальними панелями – 1,5 тисячі одиниць – 150 млн грн.

• Ліквідація місць концентрації ДТП на дорогах – нарахували 109 місць – 259 млн грн.

• Нове бар'єрне огородження, нові дорожні знаки тощо.



Як повідомляв УНН, уряд затвердив з доопрацюванням у триденний термін розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019―2021 роки" (бюджетна декларація - ред).