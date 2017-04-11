Кабмин внес в Раду законопорект касательно НАПК - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении коррупции". Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в Facebook, передает УНН.
"Правительство вчера на внеочередном заседании поддержал проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования порядка организации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции)». Сегодня он был зарегистрирован в Верховной Раде под номером 6335 ", - говорится в сообщении.
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Как отметил П.Петренко, вместе со специалистами Минюста, экспертов и представителей общественных организаций документ сделано максимально сбалансированным, обеспечено независимость НАПК и создано условия для эффективной работы агентства.
"Правительство обратилось к Президенту с целью определить разработанный проект как приоритетный и такой, который требует первоочередного рассмотрения в парламенте", - говорится в сообщении.
Также он обратился к народным депутатам, чтобы безотлагательно рассмотреть изменения, для максимально быстрого решения данного институционального вопроса.
"Только так мы сможем обеспечить полноценную работу системы электронного декларирования и дадим возможность всем государственным служащим в нормальном режиме подать декларации", - написал он.