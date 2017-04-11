Кабмін вніс у Раду законопорект щодо НАЗК - П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні у Верховній Раді зареєстрували проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції". Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко у Facebook, передає УНН.
“Уряд вчора на позачерговому засіданні підтримав проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції“ (щодо удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції)“. Сьогодні він був зареєстрований у Верховній Раді під номером 6335”, — йдеться в повідомленні.
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Як зазначив П.Петренко, що разом з фахівцями Мін’юсту, експертів і представників громадських організацій документ зроблено максимально збалансованим, забезпечили незалежність НАЗК і створили умови для ефективної роботи агентства.
“Уряд звернувся до Президента з метою визначити розроблений проект як пріоритетний і такий, який потребує першочергового розгляду в Парламенті”, — йдеться в повідомленні.
Також він звернувся до народних депутатів, аби невідкладно розглянути зміни, для максимально швидкого вирішення даного інституційного питання.
“Лише так ми зможемо забезпечити повноцінну роботу системи електронного декларування та дамо можливість усім державним службовцям у нормальному режимі подати декларації”, — написав він.