Кабмин выделяет средства на систему мониторинга для вывода игорного бизнеса из тени

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Правительство одобрило финансирование второй очереди системы онлайн-мониторинга. Цифровые проекты будут проходить прозрачный отбор и рейтингование через систему DREAM.

Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое позволяет выделить средства на разработку второй очереди Государственной системы онлайн мониторинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

В ведомстве пояснили, что уже скоро все цифровые проекты, на которые выделяются бюджетные средства в рамках Национальной программы информатизации, будут проходить проверку через систему DREAM.

Вместо закрытого распределения средств государство переходит к открытому рейтингованию, как в топовых инвестиционных компаниях

- заявили в Минцифры.

Процесс отбора проектов будет проходить прозрачно через систему DREAM в следующие этапы:

  • Объявление отбора;
    • Подача заявлений в электронном виде через DREAM;
      • Оценка проектов на соответствие требованиям;
        • Проверка специализированной комиссией;
          • Формирование прозрачного рейтинга;
            • Финальное утверждение Правительством перечня для финансирования.

              Благодаря новым правилам государство будет инвестировать только в те сервисы, которые принесут реальную пользу украинцам и будут бороться с коррупцией. Например, PlayCity сможет подать через DREAM заявление и начать разработку второй очереди ГСОМ, которая будет помогать выводить сферу азартных игр из тени

              - говорится в сообщении Минцифры.

              Напомним

              Министерство цифровой трансформации обнародовало на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагается ограничить доступ военных к азартным играм.

              Евгений Устименко

