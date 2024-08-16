Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Вячеслава Негоды главой Тернопольской ОГА. Также правительство уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Кабинетом министров Украины: согласовано назначение Негоды Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации, уволен Горбачев Сергей Иванович с должности образовательного омбудсмена", - сообщил Мельничук.

Ранее

Нардеп Гончаренко сообщил, что правительство уволило образовательного омбудсмена Горбачева.

После этого Горбачев уточнил, что пока его еще не уволили с должности образовательного омбудсмена. Впрочем, это произойдет в ближайшие дни из-за окончания срока его каденции.